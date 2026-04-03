Albenga, il talento di Filippo Odobashi inaugura Fior d’Albenga con un concerto in Piazza dei Leoni

Albenga si prepara a vivere un appuntamento di grande prestigio all’insegna della musica e del talento giovanile. Domani alle 17.30, in Piazza dei Leoni, si terrà il concerto del giovane pianista sanremese Filippo Odobashi, protagonista dell’inaugurazione di Fior d’Albenga. Classe 2007, Odobashi ha iniziato lo studio del pianoforte a soli 7 anni, distinguendosi fin da subito per le sue straordinarie capacità. A soli 12 anni è stato selezionato dalla Royal Schools of Music di Londra per rappresentare l’Italia al “ABRSM Global High Scorers’ Concert”, avviando un percorso costellato di successi.

Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Pianistico “Città di Albenga”, già vinto nelle categorie giovanili nel 2020. Oggi, a soli 17 anni, vanta già importanti esperienze come solista e con orchestra, collaborando anche con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. In qualità di vincitore dell’edizione 2025, sarà proprio lui a firmare il concerto inaugurale, che coinciderà anche con la presentazione ufficiale della 38ª edizione del concorso, in programma con audizioni dal 10 al 12 aprile 2026.

Il programma musicale guiderà il pubblico in un viaggio tra i grandi capolavori del repertorio pianistico, con musiche di Bach, Haydn, Schumann e Chopin, tra cui:

Bach , Concerto nach italienischen Gusto BWV 971

, Haydn , Sonata Hob XVI:40 in Sol maggiore

, Schumann , Fantasiestücke op. 12 (prima parte) e Variazioni sul tema Abegg op. 1

, e Chopin, Ballata n. 1 op. 23

L’ingresso è libero e gratuito, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione unica per assistere a un evento di alto valore artistico. Un’iniziativa che segna l’avvio di Fior d’Albenga nel segno della musica, della cultura e del talento, nel suggestivo scenario del centro storico cittadino.