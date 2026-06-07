Arte, cultura e solidarietà: "Dumbo sono io" emoziona Camporosso

Emozioni, arte, cultura e solidarietà hanno caratterizzato lo spettacolo, ideato da Rosalba Vacchiano, andato in scena ieri sera presso l’Arena Bigauda a Camporosso. L'evento “Dumbo sono io” ha, infatti, registrato una significativa partecipazione di pubblico e ricevuto un caloroso consenso da parte dei presenti.

Lo spettacolo, ideato e diretto artisticamente da Rosalba Vacchiano in collaborazione con la Revolution Dance Studio di Bordighera e patrocinato dal comune di Camporosso, ha rappresentato un importante momento di incontro e condivisione confermando, ancora una volta, il valore dell’arte come strumento di aggregazione e crescita per il territorio. "Sono profondamente soddisfatta del risultato raggiunto e dell’affetto dimostrato dal pubblico" - dichiara Rosalba Vacchiano - "La numerosa partecipazione e l’entusiasmo delle persone presenti hanno reso questa serata un’esperienza indimenticabile, ripagando mesi di lavoro, impegno e passione".

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al comune di Camporosso per il patrocinio concesso all’iniziativa e per la sensibilità dimostrata nei confronti della cultura e delle attività artistiche. "Un riconoscimento particolare va all’intera Amministrazione Comunale e, in modo speciale, all'assessore alle Manifestazioni Rosella Gastaldo, per la disponibilità, il sostegno e la fiducia accordata al progetto" - dice Vacchiano - "Importante anche l’aspetto solidale dell’evento. Parte del ricavato sarà infatti destinata all’Associazione Arcobaleno, realtà impegnata quotidianamente a favore dei bambini e delle famiglie del territorio. Le somme raccolte contribuiranno all’acquisto di materiale, gadget e di tutto ciò che potrà risultare utile alle attività e ai progetti portati avanti dall’associazione. Credo fortemente che la cultura debba essere anche uno strumento di solidarietà e vicinanza verso chi opera ogni giorno per il bene della comunità".

Il successo ottenuto rappresenta, inoltre, un punto di partenza per nuove iniziative. Rosalba Vacchiano guarda già al futuro e annuncia di essere al lavoro su un nuovo progetto di grande respiro artistico e culturale previsto per il prossimo anno. "Questo percorso non si conclude qui. Ho già in mente un nuovo progetto molto importante, che continuerà a valorizzare il territorio attraverso l’arte, la cultura e il coinvolgimento della comunità" - svela Vacchiano - "L’obiettivo è quello di dare continuità a un percorso che possa crescere anno dopo anno e lasciare un segno concreto".