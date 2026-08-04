“3 Passi Avanti”: concluso il progetto estivo di Formedil Imperia-Sanremo dedicato a giovani con bisogni educativi speciali

Si è concluso “3 Passi Avanti”, il progetto estivo promosso da Formedil Imperia-Sanremo e rivolto a giovani adulti con bisogni educativi speciali, allievi ed ex allievi dei percorsi formativi dell’Ente.

Un’esperienza nata per offrire ai partecipanti occasioni concrete di crescita, socializzazione e sviluppo dell’autonomia, attraverso laboratori di cucina, falegnameria e attività creative, insieme a esperienze vissute sul territorio.

Il risultato più importante del progetto non è stato però soltanto ciò che i ragazzi hanno imparato a fare, ma ciò che hanno imparato a essere gli uni per gli altri.

Settimana dopo settimana, il gruppo si è trasformato in una piccola comunità inclusiva. I partecipanti hanno imparato ad aspettarsi, incoraggiarsi, condividere compiti e responsabilità, affrontare insieme le difficoltà e mettere spontaneamente le proprie capacità al servizio dei compagni.

Un ragazzo che aiuta chi è in difficoltà, che rispetta i tempi degli altri o che incoraggia un compagno rappresenta un risultato educativo profondo, che va oltre l’acquisizione di una singola competenza.

La forza di “3 Passi Avanti” nasce dal lavoro costruito negli anni dai professionisti di Formedil Imperia-Sanremo, fondato sull’ascolto, sulla conoscenza delle persone e sulla fiducia nelle capacità di ciascuno.

I ragazzi sono stati considerati prima di tutto giovani adulti, con talenti, desideri, fragilità e potenzialità differenti. Sono state affidate loro responsabilità vere, permettendo a ognuno di sperimentarsi, fare scelte, chiedere aiuto e offrire il proprio contributo all’interno del gruppo.

Fondamentale è stato anche il coinvolgimento delle famiglie, che hanno scelto di sostenere direttamente il progetto e di investire in un’esperienza educativa e inclusiva capace di offrire ai propri figli nuove opportunità.

«“3 Passi Avanti” dimostra che la vera inclusione non consiste nel creare spazi separati, ma nel costruire contesti nei quali ogni persona possa sentirsi accolta, riconosciuta e valorizzata», dichiara il Direttore di Formedil Imperia, Francesco Castellaro. «Il risultato più significativo è stato vedere questi giovani diventare una risorsa gli uni per gli altri. Hanno imparato a sostenersi, rispettare i tempi dei compagni e valorizzare le capacità di ciascuno. È attraverso la fiducia, le responsabilità e le relazioni che si costruisce un’autonomia autentica e si permette a ogni ragazzo di trovare il proprio posto nella comunità».

Le testimonianze delle famiglie confermano il valore del percorso: alcuni genitori hanno visto i propri figli ritrovare il sorriso e una maggiore serenità, altri hanno osservato una nuova apertura verso gli altri e una crescente fiducia nelle proprie capacità.

“3 Passi Avanti” si conclude lasciando un messaggio chiaro: quando si investe nelle relazioni e si offre a ogni persona la possibilità di esprimere il proprio valore, il gruppo diventa una straordinaria risorsa educativa.

È questo il significato più autentico dell’inclusione: non creare luoghi speciali, ma costruire relazioni capaci di permettere a ciascuno di partecipare, contribuire e crescere insieme agli altri.