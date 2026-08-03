Un viaggio di gusto tra i Carpazi e i sapori della Romania, seconda serata del "Linguaggio del cibo" a Camporosso (Foto)

Un viaggio di gusto tra i Carpazi e i sapori della Romania. Il 5 agosto alle 20 al Palabigauda a Camporosso andrà in scena la seconda serata del "Linguaggio del cibo".

Per l'occasione si potrà degustare il menù proposto dallo chef Paolo Dal Col del ristorante "Rio del Mulino" che prevede sarmale, involtini tipici, varza calita, verza stufata con stinco e costine, e alba ca zapada, dolce con crema al limone e cocco.

L'evento a cura della Pro loco “Gli Amici del mulino” e patrocinato dal comune di Camporosso avrà anche una finalità benefica. Il ricavato sarà, infatti, devoluto alla Spes Auser di Ventimiglia. "I posti sono limitati perciò la prenotazione è obbligatoria" - dicono gli organizzatori - "Per prenotare si possono contattare Gabriele Chiappori al 3381402050 o Matteo Lupi al 3287325032".