Ceriana celebra Santa Marta, la Spes Coop Onlus protagonista del pranzo comunitario: "Un dono che resta nel cuore" (Foto)

Ceriana ha rinnovato ieri la tradizione della festa di Santa Marta, un appuntamento che ogni anno riunisce la comunità nel segno della condivisione e della solidarietà. Anche in questa edizione, una numerosa squadra della Spes Coop Onlus ha curato con entusiasmo la preparazione e il servizio del pranzo comunitario, collaborando con il gruppo "Quelli di Ceriana" e vivendo una giornata che, come raccontano gli stessi volontari, resterà impressa nei ricordi di tutti. Un momento di festa che ha saputo unire fede, tradizione e inclusione, confermando il valore di un appuntamento molto sentito dal paese.

A raccontare l'esperienza è una volontaria della Spes, che ha affidato ai social un lungo messaggio carico di emozione. "Ci sono giornate che non si dimenticano, giornate in cui il cuore batte a un ritmo così forte da togliere il respiro. Oggi, 29 luglio, a Ceriana abbiamo scritto una pagina semplicemente meravigliosa. Insieme al gruppo 'Quelli di Ceriana' e ai meravigliosi, unici ragazzi della Spes di Roverino, abbiamo celebrato Santa Marta con un'intensità che sento ancora vibrare dentro di me e che porterò sempre nel mio bagaglio di vita", ha scritto, sottolineando il significato umano e spirituale della giornata trascorsa insieme.

Nel suo racconto emerge il valore della figura di Santa Marta, simbolo di accoglienza e servizio concreto verso gli altri. La volontaria descrive una giornata scandita dalla processione per le vie del paese e dal successivo pranzo comunitario, vissuto come un autentico momento di condivisione. "La figura storica di Santa Marta ci ricorda l'amore che si fa gesto concreto, l'accoglienza che si rimbocca le maniche e non chiede nulla in cambio se non la gioia pura dell'incontro. Ed è esattamente questo il miracolo umano che si è ripetuto oggi tra di noi. Un cammino condiviso, passo dopo passo, nella processione per le vie del paese, fino alla meraviglia del pranzo. Ogni singolo istante è stato intriso di un affetto così pulito e potente da disarmare qualsiasi difesa".

Particolarmente intenso anche il passaggio dedicato ai ragazzi e agli operatori della Spes, protagonisti dell'organizzazione del pranzo. "Gli operatori e i ragazzi della Spes hanno messo l'anima, il cuore e un entusiasmo travolgente nella preparazione di questo momento insieme. Guardare i loro occhi felici, vedere l'orgoglio nei loro sguardi mentre condividevano il frutto del loro lavoro e sentire la loro voglia incontenibile di stringersi in un abbraccio collettivo mi ha scosso fin nell'angolo più nascosto dell'anima", racconta la volontaria, evidenziando il coinvolgimento e la partecipazione che hanno caratterizzato l'intera giornata.

La riflessione si conclude con un messaggio di gratitudine rivolto ai ragazzi della cooperativa, considerati una fonte continua di insegnamento e di autentica umanità. "Per me, essere presente e vivere tutto questo come volontaria è un dono che mi travolge, un privilegio che mi arricchisce. Quando sono lì con voi, ogni rumore del mondo fuori svanisce. In quel preciso istante, mentre incrocio i vostri sguardi senza filtri, capisco il vero senso del mio esserci", scrive ancora, chiudendo con parole che sintetizzano il significato della giornata: "Grazie, ragazzi miei. Grazie perché con la vostra forza pulita, con la vostra straordinaria e instancabile semplicità e con la vostra capacità di amare senza riserve, prendete i nostri cuori e li rendete migliori. Rendete ogni incontro un momento unico e speciale. Vi voglio un bene immenso, immenso… e come dite sempre voi, con quella voce che mi scalda l'anima: grazie di esistere!".