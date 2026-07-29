Olivetta San Michele ospita il concorso di pittura estemporanea e opera da studio con soggetti del luogo (Foto)

Un concorso di pittura estemporanea e opera da studio con soggetti del luogo si è svolto lo scorso 26 luglio a Olivetta San Michele. E' stata Michela Fischetti a classificarsi prima nella sezione opera da studio alla ventesima edizione di "Perla di confine", concorso libero a tutti gli artisti professionisti e dilettanti di ogni tecnica e tendenza articolato, seguita da Claudio Vivalda , giunto secondo , e da Daniela Maioli, piazzatasi terza . Nella sezione Plein Air, invece, è stato Sergio Attisani a classificarsi primo , seguito da Daniela Boscolo e da Giovanni Grappiolo.

I partecipanti hanno potuto scegliere il tema tra figurativo, scorci, immagini e valenze estetiche di Olivetta San Michele; storico, storie e leggende di Olivetta San Michele nell'ambito dell'antico Principato di Seborga; e occitano, Olivetta San Michele nel contesto di appartenenza alla storia e tradizioni della lingua occitana.

La premiazione si è svolta nel pomeriggio alla presenza del sindaco Adriano Biancheri. Per l'occasione erano presenti molti stranieri, in particolare svedesi, olandesi e tedeschi che da tempo frequentano Olivetta San Michele e le sue frazioni.