Ventimiglia, al Museo Archeologico Girolamo Rossi la mostra "Balzi Venus and Beyond" di Patrizia A. Salles

Prosegue la stagione dell'arte contemporanea al MAR (Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi") del Forte dell'Annunziata a Ventimiglia. Sabato 1° agosto, alle ore 17.00, si terrà il vernissage della mostra "Balzi Venus and Beyond", personale dell'artista Patrizia A. Salles che rimarrà visitabile fino al 29 agosto.

Curata dall’Archivio Balbo, l'esposizione si articola lungo il percorso espositivo del museo attraverso 50 opere realizzate con tecnica mista e sculture. Il progetto mette in diretto dialogo i simboli e i segni visivi dei nostri antenati del sito paleolitico dei Balzi Rossi con il linguaggio contemporaneo, sollevando riflessioni sul rapporto tra umanità, identità, cultura e natura.

L'artista, nata a Bordeaux ma dalla formazione fortemente multiculturale — vissuta tra Nord Africa, Europa, Stati Uniti e Caraibi —, vanta un lungo percorso espositivo internazionale ed è presente in numerose collezioni private e museali. La sua ricerca rilegge in chiave moderna miti, credenze e rituali del passato.

Orari di apertura della mostra: