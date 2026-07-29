Taggia e Arma, successo per il torneo benefico per la "Casa Grande di Giz": l'8 agosto si replica con il Beach Volley

Grande partecipazione ed entusiasmo a Taggia e Arma per il torneo di beneficenza organizzato lo scorso sabato 11 luglio a favore della Casa Grande di Giz, realtà del territorio che si dedica quotidianamente al sostegno delle persone più fragili.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Civico I.T.A. – Insieme Taggia Arma, ha richiamato una numerosa affluenza di cittadini e sportivi, dimostrando ancora una volta la grande sensibilità della comunità locale quando si intrecciano sport e solidarietà.

«La risposta ricevuta è stata straordinaria e ci ha dato ancora più motivazione per proseguire su questa strada — dichiarano i promotori del Comitato I.T.A. — Il nostro obiettivo è costruire una comunità sempre più unita, creando occasioni di incontro, condivisione e partecipazione. Crediamo che la vicinanza alle persone si dimostri con i fatti, attraverso iniziative concrete che valorizzino il territorio e rafforzino il senso di appartenenza».

Sull'onda del positivo riscontro ottenuto, il Comitato Civico I.T.A. ha già annunciato il prossimo appuntamento: sabato 8 agosto si terrà un torneo di Beach Volley, aperto a tutti, per vivere un'altra giornata all'insegna del divertimento, dell'aggregazione e dello spirito di comunità.