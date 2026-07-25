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Solidarietà | 25 luglio 2026, 18:24

Vallecrosia, raccolta alimentare al Conad: Scuola di Pace Aps e Spes al fianco delle famiglie in difficoltà

Volontari impegnati per tutta la giornata al Super Store. Dagli organizzatori un semplice messaggio di gratitudine: “Grazie a tutti”

Vallecrosia, raccolta alimentare al Conad: Scuola di Pace Aps e Spes al fianco delle famiglie in difficoltà

Scuola di Pace Aps e Spes hanno promosso oggi, sabato 25 luglio, una raccolta di generi alimentari presso il Super Store Conad di Vallecrosia, dedicata alle famiglie in difficoltà del territorio. Nel corso della giornata i volontari hanno accolto i clienti invitandoli a contribuire alla raccolta donando anche solo un prodotto, trasformando ogni gesto in un aiuto concreto.

L’iniziativa, nata nel segno della solidarietà e della vicinanza a chi vive momenti di fragilità economica, ha visto una buona risposta da parte della clientela, che ha aderito con sensibilità e partecipazione. Al termine della giornata, gli organizzatori hanno voluto rivolgere a tutti un messaggio semplice e diretto, che riassume lo spirito dell’appuntamento: “Grazie a tutti”.

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