Vallecrosia, raccolta alimentare al Conad: Scuola di Pace Aps e Spes al fianco delle famiglie in difficoltà

Scuola di Pace Aps e Spes hanno promosso oggi, sabato 25 luglio, una raccolta di generi alimentari presso il Super Store Conad di Vallecrosia, dedicata alle famiglie in difficoltà del territorio. Nel corso della giornata i volontari hanno accolto i clienti invitandoli a contribuire alla raccolta donando anche solo un prodotto, trasformando ogni gesto in un aiuto concreto.

L’iniziativa, nata nel segno della solidarietà e della vicinanza a chi vive momenti di fragilità economica, ha visto una buona risposta da parte della clientela, che ha aderito con sensibilità e partecipazione. Al termine della giornata, gli organizzatori hanno voluto rivolgere a tutti un messaggio semplice e diretto, che riassume lo spirito dell’appuntamento: “Grazie a tutti”.