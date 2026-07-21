Ospedaletti, arriva "Person al varo": il nuovo mezzo per consentire ai disabili di fare il bagno in sicurezza

Ospedaletti punta sempre di più sull'inclusione e sull'accessibilità della propria spiaggia. Giovedì 23 luglio alle 12 sarà inaugurato "Person al varo", il nuovo servizio dedicato alle persone con disabilità motoria che permetterà di entrare in mare per un bagno rinfrescante in piena sicurezza. Si tratta di un mezzo cingolato anfibio appositamente studiato per accompagnare gli utenti dalla spiaggia fino all'acqua, superando le difficoltà legate all'accesso al mare. Il servizio sarà gestito dagli operatori della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sanremo, grazie alla presenza dei volontari dell'Unità Territoriale di Ospedaletti, che saranno impegnati nel tratto di spiaggia libera situato davanti al Municipio. Un'iniziativa che rappresenta un importante passo avanti per rendere il litorale cittadino sempre più fruibile e vicino alle esigenze di tutti.

Il mezzo è stato acquistato grazie al sostegno della Regione Liguria, che ha co-finanziato l'intervento con un contributo di 11.872 euro. A questa somma si è aggiunto l'investimento del Comune di Ospedaletti, che ha stanziato circa 3mila euro, consentendo di coprire il costo complessivo dell'attrezzatura, pari a 14.840 euro. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti l'assessore regionale Marco Scajola, il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti, insieme ad altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine e del Comitato di Sanremo della Croce Rossa Italiana. Un momento ufficiale che sancirà l'avvio operativo di un servizio pensato per garantire un'estate al mare senza barriere.

Nel frattempo proseguono anche gli appuntamenti dell'estate ospedalettese. Oggi, martedì 21 luglio, torna lungo la pista ciclabile l'appuntamento con "I Colori dell'Arte", il mercatino dedicato all'artigianato e alle aziende agricole, organizzato dall'Associazione Culturale Amici della Musica e delle Arti. Gli stand saranno presenti dalle 17 alle 24, offrendo ai visitatori un'occasione di passeggio e scoperta tra produzioni locali e creazioni artistiche. Sempre questa sera, a partire dalle 21.30, spazio a "E...state in forma", l'iniziativa di animazione curata da Happiness Asd, che porterà lungo la ciclabile momenti di movimento e intrattenimento per residenti e turisti. Un calendario di appuntamenti che accompagna le serate estive della città, valorizzando uno dei luoghi più frequentati del territorio.