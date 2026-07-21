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Attualità | 21 luglio 2026, 13:41

Tar Liguria respinge il ricorso sul caso Migliorini: Scajola, "Confermato l'operato della Provincia di Imperia"

Il presidente dell'Ente commenta la sentenza della Prima Sezione del Tar Liguria relativa al ricorso contro la riorganizzazione della macrostruttura provinciale e la riassegnazione degli incarichi dirigenziali

Claudio Scajola

Claudio Scajola

A commentare la decisione del Tribunale amministrativo è il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola:

"L'Amministrazione provinciale non ha mai inteso fare azioni contro nessuno. Personalmente ho sempre inteso che una buona Amministrazione si basa sugli indirizzi della politica e sulla capacità dei dirigenti nell'attuazione degli indirizzi e nella soluzione dei problemi nel tempo più celere. La sentenza conferma l'operato lineare dell'Amministrazione provinciale di Imperia". 

Con queste parole il Presidente della Provincia Claudio Scajola commenta la sentenza della Prima Sezione del Tar Liguria che in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso presentato dall'ing. Patrizia Migliorini, dirigente attualmente collocato in disponibilità, per l'annullamento del decreto presidenziale del 2025 avente ad oggetto la “Riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente” e la conseguente riassegnazione degli incarichi dirigenziali.

Redazione

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