Edilizia e infrastrutture, Biasi: "Grande partecipazione all'incontro con il vice ministro Rixi a Ventimiglia"

Una sala gremita e un confronto sui temi considerati strategici per il futuro del Ponente ligure e dell'intera regione. È il bilancio tracciato dal consigliere regionale della Lega e presidente della III Commissione Attività produttive, Armando Biasi, all'indomani dell'incontro "Edilizia e infrastrutture, il motore dello sviluppo", che si è svolto ieri a Ventimiglia alla presenza del vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. L'appuntamento, promosso dal Gruppo regionale Lega Liguria - Salvini, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, professionisti, rappresentanti degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali, a conferma dell'interesse per le prospettive di crescita legate alle infrastrutture e allo sviluppo del territorio.

"Edilizia e infrastrutture, il motore dello sviluppo. Incontro molto interessante e grande partecipazione ieri a Ventimiglia per l'evento con il vice ministro del Mit Edoardo Rixi, promosso dal Gruppo regionale Lega Liguria - Salvini. Una sala gremita di cittadini, professionisti, rappresentanti degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali ha confermato il grande interesse per questi temi fondamentali in Liguria e in particolare nel Ponente della nostra regione", ha dichiarato Biasi, evidenziando il riscontro ottenuto dall'iniziativa. Il consigliere regionale ha inoltre ringraziato Rixi per avere illustrato, "con sintesi e chiarezza, le strategie del Governo e della Lega per la crescita del Paese", soffermandosi sull'importanza del dialogo con il territorio.

Nel suo intervento, Biasi ha rivolto un ringraziamento anche all'assessore regionale Alessio Piana, al sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e a tutti i relatori che hanno preso parte all'incontro, sottolineando il contributo offerto durante il dibattito. "Momenti di confronto come questo rafforzano il legame con il territorio e dimostrano che la Lega continua a essere protagonista del dibattito sui temi concreti che interessano cittadini e imprese", ha concluso il presidente della III Commissione Attività produttive, ribadendo la volontà di proseguire il confronto su infrastrutture, edilizia e sviluppo economico del territorio.