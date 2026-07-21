Ventimiglia, Futuro Nazionale scende in piazza: "La difesa deve essere sempre legittima, è un presidio di libertà"

"In un Paese che chiede sicurezza, chiarezza e responsabilità, Futuro Nazionale afferma con forza un principio semplice e fondamentale: la difesa deve essere sempre legittima. Non è uno slogan ma una visione di società che non lascia soli i cittadini, che non criminalizza chi si protegge, che non trasforma le vittime in imputati" - dice Futuro Nazionale Comitato 026 Ventimiglia che sabato prossimo sarà in piazza con i suoi gazebo per parlare con la gente, illustrare le proposte, dimostrare solidarietà piena a coloro che sono vittime di aggressioni, e non sono tutelati, e alle forze dell’ordine.

"Ogni individuo ha il diritto naturale di tutelare sé stesso, la propria famiglia e i propri beni. Questo diritto non può essere messo in discussione da interpretazioni ambigue, da letture ideologiche che finiscono per punire chi subisce violenza invece di chi la esercita. La legittima difesa non è un privilegio: è un presidio di libertà" - sottolinea - "Chi entra nella proprietà altrui, chi minaccia, chi aggredisce, rinuncia volontariamente alla tutela che la legge garantisce a chi rispetta le regole. Chi si difende esercita un diritto naturale, non un privilegio da concedere con parsimonia".

"Chi viola il domicilio non è un 'disperato', non è un 'ragazzo che ha sbagliato', non è un 'caso sociale': è un criminale. E chi si difende da un criminale non deve essere giudicato come se fosse lui il problema. Rifiutiamo la logica perversa che pretende 'proporzionalità' mentre un cittadino è sotto minaccia. Quando la vita è in pericolo, la priorità è sopravvivere, non fare calcoli" - mette in evidenza - "La legge deve essere chiara: chi attacca è nel torto, chi si difende è nel giusto. Non esistono zone grigie quando la violenza è già in atto. Difendere la legittima difesa significa difendere la civiltà".

"Le nostre proposte, senza compromessi: presunzione automatica di legittima difesa, tutela totale per chi reagisce a un’aggressione, pene severe e certe per chi viola domicilio, proprietà o integrità personale, sostegno pieno alle forze dell’ordine, che non devono essere ostacolate da burocrazia o ideologia" - svela - "Noi stiamo dalla parte di chi lavora, di chi vive onestamente, di chi non vuole essere costretto a difendersi ma deve poterlo fare senza paura. Stiamo dalla parte della legalità vera, non di quella teorica. Stiamo dalla parte della libertà, della sicurezza, della giustizia. Difendere chi si difende non è una scelta politica: è un dovere morale".

Futuro Nazionale Comitato 026 Ventimiglia invita "la cittadinanza a un confronto aperto e costruttivo nei nostri gazebo il sabato mattina, perché noi difendiamo chi si difende, difendiamo la legalità, difendiamo il diritto di vivere senza paura".