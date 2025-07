Sanremo: parcheggio di Piazza Eroi, lavori a ritmo serrato da oggi in attesa del verdetto su Cea Coop (Foto e Video)

Il cantiere di Piazza Eroi torna a muoversi con diversi operai impegnati nelle operazioni di completamento del parcheggio: in mattinata un discreto numero di personale ha raggiunto l'area di lavoro proseguendo i lavori sul piano -2, che ormai sembra prossimo al completamento. Una boccata d'ossigeno per la città, che nei giorni scorsi aveva visto le operazioni procedere a rilento, dato che gli operai presenti erano un numero decisamente esiguo, se non anche nullo, con giornate in cui non si vedeva proprio nessuno.4

Nella giornata di oggi il comitato ha notato (e segnalato) una presenza significativa di personale operativo nella posa dei materiali: trova conferma quindi la notizia dei giorni scorsi, che aveva preannunciato il completamento dei solai del secondo piano sotterraneo con il conseguente arrivo di un mezzo carico dell'occorrente per procedere sul piano -1.

Nonostante le difficoltà della ditta i lavori sono quindi ripresi, in attesa che il tribunale di Trieste emetta sentenza sul procedimento di composizione della crisi per la Coop Edile Appennino, incaricata dei lavori: l'udienza è fissata per il 31 luglio 2025, data in cui si saprà il destino della società e conseguentemente il futuro del cantiere del parcheggio. Una questione che lascia non poca preoccupazione, come lo stesso sindaco Alessandro Mager ha affermato durante l'ultimo consiglio comunale, fermo restando l'impegno e la volontà di consegnare alla città un nuovo parcheggio nei tempi più rapidi possibili.

Intanto quest'oggi i lavori sono ripresi con un buon numero di operai e, salvo stravolgimenti, dovrebbero proseguire per almeno una decina di giorni, in attesa di notizie da Trieste sul futuro di Cea Coop.