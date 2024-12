‘Il cambiamento’ al centro del concept album di Veronica Ioppolo, a Sanremo la proiezione-concerto del progetto (Foto)

Il cambiamento è il tema al centro del concept album, con i video realizzati da Mizuko Visual Studio, della ventimigliese Veronica Ioppolo.

La cantautrice Vera, lo scorso 21 dicembre, ha, infatti, presentato all’Hotel Nazionale a Sanremo, in prima assoluta, la proiezione-concerto del progetto ‘Il cambiamento’. "E' il mio primo progetto cantautorale. Sono alla costante ricerca si suoni, voci, entusiasmi e ispirazioni. Il cambiamento delinea il perimetro di un pezzetto di strada fatta di crescita" - dice Veronica Ioppolo - "Il progetto racconta della mia crescita personale, percorso in cui ogni essere umano può rispecchiarsi".

"Visti i temi trattati all'evento era presente anche il consigliere comunale per le Pari opportunità Vittorio Toesca, che ha appoggiato e condiviso le tematiche trattate" - afferma la cantautrice Vera - "Ringrazio l’hotel Nazionale per l’ospitalità e tutti i partecipanti. E' possibile seguirmi sul canale youtube veramusica89".