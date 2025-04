Ventimiglia: cimiteri cittadini nel degrado, i Consiglieri del Partito Democratico presentano un'interrogazione (Foto)

I Consiglieri del Partito Democratico di Ventimiglia (Vera Nesci ed Alessandro Leuzzi) hanno presentato una interrogazione al Sindaco, dopo un sopralluogo in alcuni cimiteri cittadini ed hanno potuto riscontrato una situazione di trascuratezza imbarazzante.

"Il cimitero di Roverino è invaso dalle erbacce - evidenziano - manca di manutenzione sia all'interno che all'esterno della struttura, i vetri sono rotti, ed i bagni sono sporchi ed impraticabili. Inoltre sul marciapiede davanti al cimitero, si forma una pozza d'acqua talmente ampia da impedire il transito ai pedoni, che sono costretti a camminare lungo la strada, in una evidente situazione di pericolo, che deve essere risolta in via definitiva, al fine di ripristinare il passaggio".

"I cimiteri delle frazioni - terminano - si trovano in situazione anche peggiore: in particolare a Trucco dove c'è erba alta ovunque e totale stato di abbandono. Dove sono finiti il decoro e la pulizia che erano le parole d'ordine secondo il programma elettorale dell'attuale Amministrazione Di Muro?"