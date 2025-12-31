Gli auguri di Gianni Berrino per il 2026: “Che il nuovo anno sia un tempo di pace, serenità e speranza”

In occasione dell’arrivo del nuovo anno, il Senatore Gianni Berrino ha lasciato un messaggio di auguri che vuole essere anche un segno di riconoscenza verso tutte le persone che, nonostante le festività, continuano a garantire servizi essenziali e sostegno alla comunità.

"Nel rivolgere i miei auguri per il nuovo anno, auspico che possa essere un tempo di pace, serenità e speranza. Desidero esprimere un profondo ringraziamento alle forze dell’ordine, al personale sanitario, ai ristoratori, ai camerieri e a tutti coloro che, anche in una giornata di festa, garantiscono sicurezza, assistenza e benessere a tutti. Il mio pensiero va inoltre ai militari impegnati nelle missioni all’estero e a tutti coloro che trascorreranno queste ore lontani dalle proprie famiglie e dai propri affetti".