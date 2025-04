UGL Terziario: “Serve responsabilità e condivisione sul Piano d’Impresa del Casinò di Sanremo. Inopportuno agire senza nuova governance”

Riceviamo e pubblichiamo comunicato dell'UGL Terziario sul Piano d'Impresa del Casinò di Sanremo.

Apprezziamo l’invito dell’Azienda, concesso a seguito di una specifica richiesta da parte di un’Organizzazione Sindacale, pur non comprendendo la priorità della tempistica.

Sulla riorganizzazione dell’Area, a differenza di altri, ci siamo totalmente astenuti dal formulare qualsiasi proposta organizzativa, nel rispetto dei ruoli, consapevoli che il potere organizzativo spetta al Datore di Lavoro, e fiduciosi nelle competenze dei Responsabili Aziendali.

L’UGL Terziario si è limitata a far presente l’inopportuna pianificazione di interventi al di fuori degli indirizzi del Piano d’Impresa. Al momento abbiamo un CdA in scadenza. Siamo contrari ad iniziative intraprese senza l’indirizzo della Proprietà. Le riterremmo irrispettose nei confronti dei futuri Amministratori e lesive del fondamentale ruolo di indirizzo della politica.

Opportuno dunque attendere la nuova governance.

Siamo rimasti delusi dalla mancanza di condivisione sul Piano d’Impresa da parte di tutti i sindacati, e proviamo grande rammarico per aver sentito attribuire al principale strumento di controllo del Comune la definizione di “mero adempimento formale privo di utilità”.

A coloro che ci hanno imputato di “dialogare sui massimi sistemi”, replichiamo che per noi la redazione del Piano di Impresa rimane un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, disciplinato in modo chiaro e semplice nel nostro stesso Contratto di Lavoro, e che non necessita dunque di alcuna nostra digressione epistemologica.

Le analisi e le discussioni sul documento sono prerogative dei Sindacati. Ed a questo dovere di adempimento contrattuale non intendiamo sottrarci.

Rivolgiamo un appello alla responsabilità e invitiamo nuovamente tutti i Sindacati del Casinò a condividere unitariamente la richiesta al Comune sul Piano di Impresa.