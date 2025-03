'Territori di Luce': il Comune di Sanremo aderisce al bando per un progetto turistico-culturale con i comuni dell'entroterra

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha deciso di aderire al bando ‘Territori in Luce’, promosso dalla Fondazione Compagnia San Paolo con la presentazione del progetto attinente al tema sulle vie, i cammini e percorsi storici riguardante la valorizzazione dell’antico sistema dei primitivi siti di altura fortificati (i cosiddetti ‘Castellari’) in chiave turistica attraverso l’organizzazione di percorsi trekking, con varie forme di comunicazione orientate alla fruizione turistica sostenibile.

Il progetto si prefigge una serie di finalità, come valorizzare in chiave turistica il patrimonio artistico culturale diffuso di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per creare opportunità di crescita culturale ed economica dei territori ma anche favorire ed accrescere il valore delle reti territoriali e tematiche e favorire lo sviluppo dei territori ed in particolare il turismo sostenibile.

Al bando devono partecipare un minino di tre enti (pubblici e/o privati) di cui almeno uno appartenente al sistema turistico regionale di riferimento, come Atl e Pro Loco. L’Amministrazione parteciperà in chiave turistica, attraverso l’organizzazione di percorsi trekking, con varie forme di comunicazione orientate alla fruizione turistica sostenibile anche attraverso installazioni digitali di nuova generazione all’interno del museo Civico Archeologico per il quale il Comune di Sanremo ha un progetto di rilancio e trasformazione.

Il Comune intende creare uno o più pacchetti turistici commercializzabili da svilupparsi anche in periodi non compresi nella normale stagione turistica e gli stessi saranno messi a punto dal partner appartenente al sistema turistico regionale di riferimento. Il Comune di Sanremo sarà soggetto capofila con il compito di eseguire tutti gli adempimenti indicati con i cinque partner (Comuni di Perinaldo, Bajardo e Ceriana oltre al consorzio ‘Tourist Comm Service’ ed a quello Forestale di Monte Bignone).

Si dovrà sottoscrivere un accordo di partenariato che dovrà contenere le caratteristiche principali della partnership e le finalità perseguite. Nei giorni scorsi si è svolto, con i rappresentanti delle associazione di categoria il Tavolo del Turismo, che ha espresso parere favorevole a garantire un cofinanziamento a supporto della realizzazione del progetto di 20.000 euro, con fondi derivanti dall’imposta di soggiorno.