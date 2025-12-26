Il cordoglio del sindacato SAPPE di Imperia e Sanremo: per la scomparsa del Capitano dei Carabinieri Antonio Bertillo

Il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (SAPPE) di Imperia e Sanremo esprime il proprio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Capitano dei Carabinieri Antonio Bertillo, 59 anni, in servizio presso la Compagnia di Sanremo, dove ricopriva l’incarico di Comandante della Sezione Operativa.

Originario di Caserta, il Capitano Bertillo si era arruolato giovanissimo nell’Arma dei Carabinieri, iniziando il proprio percorso come sottufficiale. Nel corso di una carriera lunga e intensa ha sempre dimostrato grande dedizione al servizio, elevata professionalità e un profondo senso del dovere, qualità che gli hanno permesso di guadagnarsi la stima e il rispetto di colleghi e superiori, diventando un punto di riferimento umano e professionale.

Il Segretario Provinciale del SAPPE, Giuseppe Giangrande, a nome dell’intera Segreteria Provinciale e di tutti i Poliziotti Penitenziari di Imperia e Sanremo, ha voluto manifestare la più sincera vicinanza alla famiglia del militare scomparso, estendendo le più sentite condoglianze anche a tutta l’Arma dei Carabinieri.

«Ci uniamo al dolore dei familiari e dei colleghi per la perdita di uno stimato ufficiale – ha dichiarato Giangrande – ricordandone l’impegno, la lealtà e l’onore con cui ha servito lo Stato». La scomparsa del Capitano Antonio Bertillo lascia un vuoto profondo non solo tra i ranghi dell’Arma, ma in tutte le istituzioni che quotidianamente operano al servizio della sicurezza e della legalità. Il suo esempio di dedizione e senso delle istituzioni resterà un patrimonio morale per chi ha avuto l’onore di lavorare al suo fianco.