Seborga, due bambine riparano le dita della statuina di Gesù Bambino (Foto)

Due bambine del Consiglio dei Bambini del Principato di Seborga riparano le dita della statuina di Gesù Bambino in vista della santa messa della vigilia di Natale.

Un gesto semplice ma allo stesso tempo di grande valore, compiuto da Marika e Nicole con cura, rispetto e amore. Riparare le manine del Gesù Bambino non è solo 'aggiustare' una statuina, assume anche un valore simbolico: è come dire "custodiamo ciò che è fragile, rimettiamo a posto con delicatezza ciò che si è rovinato e lo facciamo con rispetto" - dicono le bambine - "Le mani, nel presepe, sono il simbolo di accoglienza, benedizione e amore: rimetterle a posto significa voler riportare intero un segno di pace, proprio alla vigilia di Natale".

Le stesse bambine hanno poi realizzato un grande albero di Natale nella piazza della chiesa. Maria Luisa, Emanuela e altri volontari hanno, invece, creato un bellissimo addobbo natalizio all’interno della chiesa, mentre Ilvo, insieme a un altro signore, ha allestito il presepe tradizionale.