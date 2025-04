Ventimiglia: degrado nella zona di corso Genova, interpellanza del Partito Democratico per una manutenzione urgente (Foto)

I Consiglieri comunali del Partito Democratico Vera Nesci e Alessandro Leuzzi hanno depositato un'interpellanza diretta a Sindaco e Assessore competente, in merito alla necessità di un intervento di manutenzione urgente da effettuare su corso Genova, principale strada di Ventimiglia e fondamentale collegamento con Bordighera e Sanremo.

In particolare, i consiglieri evidenziano una situazione di trascuratezza del verde pubblico presente lungo la via, tanto che i rami di molti alberi invadono addirittura i terrazzi dei residenti, mentre i marciapiedi non vengono lavati da parecchi mesi , ed inoltre i lampioni dell'illuminazione sono fatiscenti. Ma il problema principale è rappresentato dal perenne senso di precarietà di tutto il corso, dovuto dalla presenza degli infiniti cantieri per il completamento dei parcheggi che sorgeranno nell'area del Campasso.

In considerazione del fatto che, al termine i lavori corso Genova e le vie limitrofe (ad esempio via Sottoconvento) saranno tra le vie più trafficate della città, soprattutto al venerdì, i consiglieri sollecitano l'amministrazione ad iniziare a programmare le soluzioni di viabilità di tale tratto, per evitare inutili disagi ai cittadini ed ai turisti.