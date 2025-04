Sanremo: liberata a tempo di record strada Ernesto Marsaglia, ora si può raggiungere Borello e San Romolo (Foto)

E’ stata liberata, grazie all’intervento di alcune ditte locali e degli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, strada Senatore Ernesto Marsaglia a Sanremo, tra Pian della Castagna e Borello dove, questa mattina si sono registrate due frane e la caduta di alcuni alberi.

La strada è rimasta chiusa al traffico in direzione monte dalla frazione di San Giacomo, per consentire ai mezzi di intervenire ed evitare pericoli agli automobilisti. La prima frana è stata liberata in pochi minuti, vista anche la scarsa entità dello smottamento. Più complicata la seconda, nella zona di Borello, dove oltre al crollo del terreno si è registrata anche la caduta di alcuni alberi. La ditta incaricata dal comune per la somma urgenza ha però liberato prontamente la carreggiata e, dalle 11 circa si può nuovamente transitare, seppur facendo molta attenzione.

Il comandante della polizia locale Fulvio Asconio, l’ing. Lorenza Rabaudo e gli operai del settore viabilità, hanno effettuato alcuni sopralluoghi nelle zone dove si sono verificate frane o cedimenti di terreno. La situazione è tenuta sotto stretta osservazione da parte del sindaco Alessandro Mager, per monitorare eventuali problematiche di sicurezza per le persone. La protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco sono infatti pronte ad intervenire in caso di emergenze.

Intanto la perturbazione che ha colpito per circa 36 ore la nostra provincia sembra abbandonare la zona del Nord Ovest e, quindi, anche fiumi e torrenti stanno calando la loro intensità. Un miglioramento generalizzato è previsto nel pomeriggio quando, però, è atteso il forte vento e una mareggiata che potrebbe colpire tutto il litorale.

Le previsioni per il fine settimana, intanto, sembrano diverse rispetto a quelle emanate fino a ieri. Dovrebbe essere il bel tempo a prevalere, in una alternanza di schiarite ed annuvolamenti anche se non dovrebbero presentarsi precipitazioni.