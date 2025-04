Maltempo a Triora, crolla un pino a 200 metri dal paese (Foto)

Il maltempo che sta colpendo la Liguria non risparmia nemmeno l’entroterra. Questa mattina, in località Pineta, a circa 200 metri dal centro abitato di Triora, un pino è crollato improvvisamente sulla carreggiata, fortunatamente senza coinvolgere persone o veicoli in transito.

L’albero, probabilmente indebolito dalle piogge intense e continue che stanno interessando la Valle Argentina, ha ceduto riversandosi sulla strada che conduce al borgo delle streghe, ostruendo completamente il passaggio per alcune ore.

Sul posto sono intervenuti prontamente i volontari della protezione civile e i tecnici del Comune, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e alla rimozione del tronco. Resta alta l’allerta per eventuali altri cedimenti nella zona, caratterizzata da numerose pendenze e tratti boschivi.