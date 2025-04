Maltempo: terminata l'allerta meteo in provincia. Frane, allagamenti e alberi caduti in tutto il territorio (Foto)

Si è ufficialmente conclusa l’allerta meteo che ha interessato la provincia di Imperia e più in generale tutto il Ponente ligure. Dopo oltre 24 ore di piogge intense e continue, la situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche se il territorio presenta ancora alcune criticità e diversi interventi sono tuttora in corso. La perturbazione, che ha colpito duramente tra la giornata di ieri e questa mattina, ha causato numerosi disagi, in particolare legati a frane, allagamenti e caduta di alberi. I Vigili del fuoco e la Protezione civile hanno lavorato incessantemente su tutto il territorio, effettuando decine di operazioni di messa in sicurezza e sgombero, e ancora in queste ore sono impegnati nella messa in sicurezza delle aree, che sicuramente richiederà ancora del tempo.

A Sanremo, si segnalano una frana in strada Roccaro, che ha interrotto il tratto più alto della via, e la chiusura della strada verso San Romolo per il rischio di ulteriori smottamenti (poi riaperta nel corso della mattinata). Nella zona di Valle Armea, alcune famiglie sono rimaste isolate a Cascine Lunaire a causa degli allagamenti. A Ventimiglia, un crollo parziale di un muro in via Fontana ha richiesto l’intervento urgente dei tecnici, mentre a Bordighera uno smottamento in via Mameli, nei pressi del viadotto autostradale, ha portato alla temporanea chiusura della strada. Ora la viabilità è stata ripristinata, ma con velocità limitata per motivi di sicurezza. Anche Camporosso ha dovuto fare i conti con il maltempo: in strada Degli Olandesi è crollato un grosso pino, che ha bloccato la carreggiata. A Triora, un altro albero è precipitato sulla strada d’accesso al borgo, fortunatamente senza causare danni a persone o veicoli. Nell'entroterra, particolarmente colpita è stata la Valle Argentina, dove frane e alberi caduti hanno causato l'interruzione di diverse vie di comunicazione. A Ceriana, due smottamenti sono stati rapidamente messi in sicurezza dalla Protezione Civile locale.

Per quanto riguarda la situazione idrogeologica, fiumi e torrenti sono stati costantemente monitorati. Diversi corsi d’acqua hanno raggiunto o superato la soglia di allerta gialla, senza però causare esondazioni significative. L’Arroscia, l’Impero, l’Argentina, l’Armea e il Nervia sono saliti a livelli preoccupanti, ma nelle ultime ore le misurazioni indicano un lento ma costante rientro verso valori più sicuri.

Ora che l’allerta è terminata, si passa alla fase della conta dei danni e della messa in sicurezza definitiva. In alcune aree la circolazione resta difficoltosa, e saranno necessario ancora un po' di tempo per ripristinare del tutto la viabilità e rimuovere detriti e fango. Resta inoltre sotto osservazione il possibile arrivo di una mareggiata, già annunciata nelle previsioni di ieri. Per il momento, confermano dalla Capitaneria di porto, sebbene il mare sia logicamente agitato non ci sono state situazioni di criticità, anche le foci dei fiumi, che si sono come prevedibile ingrossati, stanno tornando a una portata contenuta rispetto alla mattina.

Tutto sta procedendo nella speranza che nuove precipitazioni non vengano nuovamente a danneggiare l'area: le previsioni meteo per le prossime ore parlano di un migioramento che si protrarrà per la giornata di domani e sabato, con un peggioramento il giorno di Pasqua, durante il quale però la situazione al momento pare contenuta.