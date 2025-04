Bordighera, maltempo: smottamento in via Mameli (Foto e video)

Smottamento in via Mameli a Bordighera. Il maltempo che si sta abbattendo sulla nostra provincia, questa mattina, ha provocato una frana in un terreno situato nei pressi di una curva lungo la strada che conduce a Borghetto San Nicolò, nel tratto sottostante il viadotto autostradale.

La via è stata momentaneamente chiusa dalla polizia locale durante le operazioni di sgombero dei detriti, finiti sulla careggiata, effettuate dalla ditta Tesorini.

Ora la strada è stata riaperta alla viabilità ma si consiglia di prestare attenzione, in quel tratto, infatti, la velocità, per precauzione, è stata limitata a 30 chilometri orari.