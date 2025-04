Maltempo: frane, allagamenti e strade chiuse. Allerta prolungata fino alle 18

Continuano gli interventi in tutto il territorio a seguito dei disagi legati al maltempo: dalla stazione dei Vigili del fuoco confermano che su tutto il territorio nel corso delle ultime ore si sono susseguiti gli interventi a causa di dissesti e allagamenti legati alle precipitazioni iniziate ieri e proseguite durante tutta la notte.

Molte operazioni e molti disagi ci sono stati nella giornata, con diverse persone che percorrendo le strade hanno visto la via sbarrata da alberi o frane. In questo momento i vigili del fuoco sono ancora impegnati in operazioni per liberare i tratti stradali, tra cui un intervento in località Fullavin a Soldano, attualmente in corso, a cui ne seguiranno ancora alcuni in zona Ventimiglia, per cui sarà ancora necessario attendere un po' di tempo.

Nel frattempo è arrivata comunicazione che l'allerta di oggi, la cui fine era prevista per le 15, verrà prolungata fino alle 18 nella zona di Imperia, a causa delle piogge diffuse che continuano a minacciare il territorio. Continua quindi la fase perturbata sulla Liguria, che verso l'inizio della sera dovrebbe dare respiro al ponente, dove comunque continueranno piogge diffuse anche moderate, per spostarsi a levante dove si potranno verificare piogge sparse e rovesci moderati ma non persistenti.

Sarà necessario attendere ancora qualche ora prima di veder presentato il conto definitivo di queste piogge, che però ha già portato in dote diersi disagi: dal corllo di un muro in strada Roccaro alla chiusura della strada in zona San Romolo per frana (Sanremo), passando per Valle Armea dove si è allagata la strada di Cascine Lunaire, per passare poi agli smottamenti di Ventimiglia e Bordighera. E anche spostandosi verso l'entroterra la situazione non è rosea, con strade della Valle argentina bloccate da frane e alberi caduti.