Mobilitazione di soccorsi, da questa mattina in via Privata Bianchi in frazione Poggio a Sanremo, per il ritrovamento di un presunto ordigno bellico, in un giardino privato.

Il proprietario, una volta trovato l’ordigno, ha subito chiamato i Carabinieri che hanno messo in allerta gli artificieri che arriveranno nelle prossime ore.

La zona del ritrovamento è stata ovviamente recintata e vietato l’accesso. Più tardi l’ordigno sarà recuperato per poi essere fatto brillare in sicurezza.