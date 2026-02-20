Esercitazione di ricerca e soccorso in mare a Sanremo: unità navali e aeree della Guardia Costiera in azione

Martedì prossimo, a partire dalle 11:30 circa, le acque antistanti località Pian di Nave, nel comune di Sanremo, saranno teatro di una complessa esercitazione di “ricerca e soccorso” in mare organizzata dalla Guardia Costiera. L’attività addestrativa sarà coordinata dal 1° Centro Secondario del Soccorso Marittimo (MRSC) di Genova e vedrà l’impiego di unità navali, assetti aerei e operatori subacquei, impegnati in manovre e simulazioni operative di soccorso.

Le operazioni saranno ben visibili dal piazzale Pian di Nave e dalle immediate adiacenze del porto Vecchio, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di assistere da vicino a un momento di alto valore tecnico e operativo. L’esercitazione ha l’obiettivo di testare e perfezionare le procedure operative, migliorare il coordinamento tra le diverse componenti specialistiche e verificare la capacità di risposta a scenari emergenziali in ambito marittimo.

«Un’importante occasione per mostrare alla collettività il lavoro quotidiano svolto in mare a tutela della sicurezza e della vita umana» è lo spirito che anima l’iniziativa, alla quale la cittadinanza è invitata ad assistere, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza.