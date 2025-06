Inadeguatezza, disorientamento e disagio giovanile: "Visite e altri incontri di apparente marginalità" è il nuovo libro di Marco Zenone (Foto)

"Visite e altri incontri di apparente marginalità" è il nuovo libro di Marco Zenone. Si tratta di uno spin-off di Non ti voglio, il romanzo con il quale ha collaborato con l'ADGP APS - Associazione Diabete Giovanile Ponente APS.

"Ha collaborato con noi per diverse iniziative e anche per la presentazione del suo primo romanzo 'Non ti voglio' a tema diabete tipo 1 al Mondadori Book di Loano" - fa sapere l'ADGP APS - Associazione Diabete Giovanile Ponente APS.

Il nuovo libro approfondisce, con stile originale e tocco ironico, il tema dell'inadeguatezza, del disorientamento e del disagio giovanile. "Il protagonista è Sandro detto 'Highlander', ha 25 anni, è disoccupato e affronta una visita neurologica in un’asettica sala d’ospedale, un tempo adibita all’elettroshock. Proprio lì, anni prima, era stato rinchiuso un suo lontano parente, Dino. Inizia così un viaggio narrativo sospeso tra presente e passato, dove la storia personale di Sandro si intreccia con quella, tragica e misteriosa, di Dino. Il tutto si svolge nella città immaginaria di Borgoamaro situata nella Grande Pianura del nord, riferimento non casuale a certe realtà urbane del Piemonte orientale. Il romanzo si snoda tra flashback, inserti metanarrativi, incursioni giornalistiche, digressioni e dialoghi incalzanti, in un continuo palleggio tra due protagonisti separati nel tempo ma uniti da una comune condizione di marginalità" - fa sapere l'autore.

E' un romanzo corale tra disagio psicologico e ironia sottile. "Ho scelto di presentare il mio secondo romanzo in una libreria indipendente perché credo nel valore dell’incontro con i lettori. È grazie alle presentazioni e al passaparola che Non ti voglio ha avuto un tale riscontro, con oltre 50 appuntamenti in tutta Italia, anche nella rete delle associazioni dei diabetici, che l’ha accolto con entusiasmo per il tema che approfondiva: lo stigma delle persone diabetiche nei rapporti. Con Visite proseguo l’esplorazione delle difficoltà nei rapporti tra le persone, con una chiave ironica che non rinuncia, però, alla profondità”.

Sandro, protagonista del nuovo romanzo, era un personaggio secondario del primo. Una scelta narrativa che amplia l’universo umano creato da Zenone, donando voce a chi troppo spesso resta ai margini nella realtà come nella finzione. "In un’epoca in cui il disagio mentale è ancora troppo spesso un tabù, Visite e altri incontri di apparente marginalità è un invito ad ascoltare, a mettersi in discussione, e a cogliere la ricchezza nascosta in ciò che definiamo 'eccentrico'" - fa sapere Marco Zenone nato nel 1973 a Galliate.

L'autore vive attualmente a Oleggio, in provincia di Novara. Lavora come impiegato e ha sempre nutrito un profondo interesse per l'espressione artistica. Si è avvicinato al teatro con la Compagnia Teatrale di Ispra (Va), partecipando a due commedie, a un documentario sulla Grande Guerra e a diversi reading letterari. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo, Non ti voglio, con la casa editrice Edizioni Effedì. In quest’opera di autofiction, Marco affronta con ironia il tema della malattia, essendo lui stesso affetto da diabete di tipo 1 sin dall'infanzia. Un breve estratto del romanzo è apparso sulla rivista medico-scientifica “JAMD”, periodico della Fondazione Medici Diabetologi AMD. Il libro ha attirato l’interesse di lettori, medici e operatori culturali, portando l’autore a presentarlo in numerose città italiane e in prestigiosi contesti, tra cui il Salone Internazionale del Libro di Torino. Nel mese di maggio 2024 è intervenuto al XII Convegno Nazionale della Fondazione Medici Diabetologi AMD che si è tenuto a Roma, prendendo parte, in veste di relatore, a una tavola rotonda sul tema della comunicazione legata al diabete dal titolo “La parola al diabete”. Nel mese di dicembre 2024 Marco ha ricevuto una menzione di merito al concorso letterario “Storie da Museo” (promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli), con il racconto La seduta spiritica, incluso nel volume Storie da Museo - Edizione 2024 (Effedì Edizioni).