Ventimiglia, il corso Geometri–CAT del Fermi apre le porte al futuro con il progetto “Verso il mondo del lavoro”

All’Istituto FERMI di Ventimiglia, il corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (GEOMETRI - CAT) ha deciso di fare un passo avanti, abbattendo il muro tra i banchi di scuola e la realtà del lavoro con il progetto, svolto nell’ambito delle attività di Formazione Scuola Lavoro, "Verso il mondo del lavoro".

Non solo teoria: la parola ai protagonisti

Immagina di non dover solo studiare sui libri come si progetta una casa o come si tutela l'ambiente, ma di poterlo chiedere direttamente a chi lo fa per mestiere. Attraverso il progetto "Verso il mondo del lavoro", il FERMI porta in aula:

● Professionisti affermati: Architetti, ingegneri e geometri che svelano i segreti del cantiere, del catasto, dell’interior design, della bioedilizia e del risparmio energetico.

● Studenti Universitari: Ex alunni del corso CAT, che oggi frequentano facoltà tecniche e che spiegano, con il linguaggio dei ragazzi, come il diploma CAT sia la marcia in più per superare anche gli esami più duri.

Il Geometra 2.0: Una figura richiestissima

Oggi il diplomato CAT non è più il "vecchio geometra", è un tecnico esperto in diversi ambiti settoriali:

- progettazione e gestione di costruzioni (dalla ristrutturazione, all’arredo interni fino al fabbricato ex novo);

- valutazione economica delle opere edili (nell’ambito delle vendite immobiliari, come Agente Immobiliare);

- Direzione lavori e sicurezza nei cantieri;

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- Ambito estimativo legale (collaborazioni con tribunali come CTU-Consulente Tecnico di Ufficio o CTP-Consulente Tecnico di Parte, studi legali e notarili per esempio nella redazione di Relazioni di Regolarità Edilizia e Dichiarazioni di Successioni);

- Pratiche catastali (Catasto Terreni e Catasto Fabbricati); _ Amministrazione di condomini;

- Rilievi topografici con strumenti specifici e droni _ Interior Design.

Scegliere il CAT conviene perché il settore delle costruzioni cerca tecnici qualificati, offrendo grandi opportunità di occupazione, inoltre dopo il Diploma si può scegliere tra libera professione, impiego pubblico o università.

La serie degli incontri del progetto “Verso il mondo del lavoro” è già iniziata venerdì scorso 6 febbraio, con il primo incontro durante il quale lo studente Alessio Russo, Diplomato con ottimi risultati al corso Geometri-CAT, oggi impegnato nel percorso di laurea in ingegneria informatica al Politecnico di Torino, ha presentato la sua esperienza agli alunni di terza, quarta e quinta CAT.

Seguiranno incontri con altri professionisti del settore, sia in presenza sia tramite webinar, grazie al Progetto Futurely, in collaborazione con Zanichelli ed il Politecnico di Torino. Al corso GEOMETRI - CAT dell’Istituto Tecnico Fermi crediamo che ogni studente sia un talento da coltivare. Il clima che si respira nel corso CAT è di collaborazione e concretezza. Grazie al progetto "Verso il mondo del lavoro", i ragazzi saranno guidati da una rete di esperti che li aiuterà a orientarsi tra professioni future, cantieri e aule universitarie.

Perché iscriversi proprio ora?

Ventimiglia e il suo comprensorio sono al centro di un territorio transfrontaliero, di grandi trasformazioni urbanistiche e ambientali. C’è bisogno di giovani pronti, tecnici che conoscano il territorio e sappiano innovarlo.

Il corso GEOMETRI-CAT del FERMI ti dà le chiavi per essere tu il protagonista di questo cambiamento.

Per iscriversi al corso Geometri CAT basta indicare, nella scheda di iscrizione, il codice ministeriale “IMTD00101B - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”, la scadenza per le iscrizioni online è il 14 febbraio!