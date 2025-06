Sanremo, violenta rissa nella Pigna: ragazzo pestato a sangue, residenti sotto shock

Notte di paura nella Pigna, a Sanremo. Tra sabato 7 e domenica 8 giugno, una violenta rissa ha scosso il cuore del centro storico, lasciando sotto shock i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, ad essere coinvolte sarebbero state quattro o cinque persone, sia di origine italiana che extracomunitaria. La lite sarebbe scoppiata in salita San Giuseppe per poi proseguire e degenerare in via Palma, tra urla, schiamazzi e momenti di forte tensione.

“Sono state scene da far west — raccontano i residenti ancora scossi — non riuscivamo a dormire per le urla. Abbiamo visto un ragazzo pestato a sangue, è stato terribile. Eravamo spaventati, qualcuno di noi piangeva mentre chiamavamo le forze dell’ordine”.

Sul posto sono stati allertati gli agenti, intervenuti dopo le segnalazioni concitate dei cittadini. Al momento restano ancora da chiarire con esattezza le dinamiche dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Nel quartiere, intanto, cresce l’allarme tra chi vi abita. “Non possiamo più vivere così — è l’appello che arriva da diversi residenti — chiediamo maggiore attenzione e controlli costanti nella Pigna. È un quartiere che ha bisogno di sicurezza, non vogliamo vivere nella paura ogni notte”.

L'episodio riaccende dunque i riflettori sulla questione sicurezza nella zona della Pigna, già al centro di segnalazioni e richieste di intervento da parte degli abitanti nel corso degli ultimi mesi. Una vicenda che rischia ora di alimentare nuove polemiche e di riportare con forza il tema all'attenzione delle istituzioni locali.