Ventimiglia, maltempo: smottamenti a Villatella e a Sant'Antonio (Foto)

Smottamenti a Villatella e Sant'Antonio, località di Ventimiglia. Nella giornata odierna, a seguito delle forti piogge che si sono abbattute sul territorio, si sono verificate diverse frane che hanno causato disagi alla viabilità , rendendo necessario un intervento immediato per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade interessate.

L’Amministrazione comunale, tramite l’ufficio tecnico, è prontamente intervenuta per valutare l’entità dei danni e coordinare le operazioni necessarie. Sono, infatti, stati posizionati dei new jersey sulla strada per riaprire al transito le zone colpite dagli eventi calamitosi. "Un sentito ringraziamento va alle maestranze comunali, che con tempestività e impegno hanno lavorato per ripristinare la sicurezza" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "Fondamentale è stato il contributo della polizia locale, impegnata nella gestione del traffico, e della Protezione civile di Ventimiglia, sempre pronta ad affrontare le emergenze con grande professionalità. Un particolare ringraziamento va anche all’associazione nazionale carabinieri in congedo, che ha affiancato le forze in campo con spirito di servizio e collaborazione".

In giornata sono stati effettuati anche interventi per la pulizia di caditoie occluse e in seguito a segnalazioni di diversi allagamenti in vari punti della città. Nel tardo pomeriggio sono stati svolti, dal vicesindaco Agosta e dalla polizia locale, anche sopralluoghi e controlli a Sant'Anna, Sealza, San Bernardo e Castel D'Appio per monitorare la situazione.