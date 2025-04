Sanremo: via Moduponte allagata quando piove, i residenti chiedono un intervento di manutenzione (Foto)

I residenti di via Moduponte a Sanremo tornano sul piede di guerra per la situazione che si è venuta a creare questa mattina a causa delle forti precipitazioni.

All’uscita dell’Aurelia Bis di San Lazzaro, in zona ospedale, ogni qualvolta piove la strada si allaga con ovvi disagi per chi la deve percorrere.

I residenti si sono rivolti al Comune che, però, ha evidenziato come la competenza per la manutenzione sia di Anas: “Ma Anas non risponde – ci dice chi vive nella zona - e la situazione è sempre peggiore”.