Ospedaletti, incidente in Corso Regina Margherita (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi in Corso Regina Margherita, dove un incidente stradale ha coinvolto più persone. Sul posto è accorsa la prima partenza del distaccamento VVF di Sanremo, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata.

Nel sinistro risultano cinque feriti, fortunatamente nessuno in condizioni gravi. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un palo della Riviera Trasporti, danneggiato a seguito dell’urto.

L’emergenza sanitaria è stata gestita dal personale della Croce Verde Sanremo, della Croce Azzurra Vallecrosia, della Croce Verde Intemelia e dall’automedica Alfa 2, intervenuti rapidamente per prestare le prime cure. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Bordighera, impegnati nei rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità e la viabilità è stata parzialmente ripristinata dopo l’intervento delle squadre di soccorso.