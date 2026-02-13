L'avvocato Luca Ritzu rifiuta l’incarico per l'indagato di omicidio per la morte della piccola Beatrice

Ha rifiutato l’incarico l’avvocato Luca Ritzu, nella difesa del 42enne Emanuel Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello, mamma di Beatrice la bambina morta lunedì scorso. L’uomo, che da oggi è indagato come la donna di omicidio preterintenzionale, viveva in un’abitazione di Perinaldo, messa sotto sequestro dai Carabinieri. Al momento non è ancora dato sapere chi assumerà la difesa dell’uomo.

Ieri, lo ricordiamo, Manuela Aiello è stata interrogata in collegamento video conferenza dal giudice, che ha mantenuto la sua detenzione in carcere. Lunedì prossimo alle 11 è prevista l’autopsia.