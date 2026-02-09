Bimba di due anni trovata morta nell’entroterra di Bordighera, Carabinieri: indagini in corso e massimo riserbo

«È una vicenda che necessita assolutamente di accertare ogni piccolo dettaglio e ci scusiamo se, in questa fase, non vi stiamo dicendo nulla, perché ogni parola potrebbe portare dei dubbi. C'è il magistrato sul posto che si vuole rendere conto della situazione». Sono queste le parole del comando provinciale dei Carabinieri, rese note a margine della presentazione di una importante operazione nella città di Imperia, in relazione al caso della bimba di due anni, trovata senza vita questa mattina in una abitazione dell’entroterra di Bordighera.

«È una vicenda triste – hanno proseguito i Carabinieri – e noi siamo particolarmente colpiti anche sul lato umano, perché con questa professione ci capitano spesso situazioni infelici». Al momento non trapelano ulteriori informazioni sul caso che, questa mattina, ha visto la morte della bambina, che si trovava in casa con la madre. Le cause del decesso non sono note ma, vista la situazione, sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri e il magistrato.

Gli inquirenti stanno sentendo le persone presenti all’interno dell’abitazione e solo nelle prossime ore sarà possibile conoscere qualche dettaglio in più sulla vicenda.