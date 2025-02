Taggia: sparati ugualmente i 'furgari' e anche tre colpi di pistola, Conio "Condanno l'accaduto, chi esagera vuole cancellare tutto" (Video)

In barba all’ordinanza di divieto di accendere fuochi pirotecnici e, soprattutto, i ben noti ‘furgari’, ieri sera a Taggia in molti hanno comunque voluto mantenere le tradizioni e, purtroppo, sembra che qualcuno abbia addirittura sparato in aria alcuni colpi di pistola.

Secondo i presenti è stata un’altra serata emozionante ma c’è anche chi ha postato sui social network le immagini di chi ha comunque sparato i ‘furgari’ senza che intervenisse nessuno per fermarli, nonostante l’ordinanza del Sindaco. Al termine dello ‘sparo’ di un furgaro, nel video postato si sentono tre colpi di pistola. Del caso ovviamente si stanno occupando le forze dell’ordine per le quali, come accade per i 'botti' di fine anno è difficile riuscire a fare rispettare le ordinanze di divieto.

"Condanno senza esitazione il gesto scellerato di chi ha sparato dei colpi di pistola in aria durante i festeggiamenti di ieri. Nella speranza che si tratti di una scacciacani, saranno le Forse dell’Ordine ad accertarsene, voglio sottolineare che il gesto avrebbe potuto comunque avere conseguenze drammatiche creando il panico tra i tanti presenti. Soprattutto in un contesto come quella di San Benedetto con falò, fuochi, stretti vicoli e piazze affollate. È infatti impossibile riconoscere sul momento una pistola con proiettili veri o a salve". Sono le parole del Sindaco, Mario Conio, a commento dell'accaduto.

"Mi spaventa ancora adesso pensare che sarebbe potuto succedere quello che troppe volte abbiamo purtroppo sentito dalle notizie di cronaca. Eventi che hanno portato ai regolamenti che oggi in tanti criticano. Un ultimo commento sulla festa: Davvero vogliamo credere sia normale e sostenibile sparare in mano artifici pirotecnici artigianali (questi sono i furgari), in mezzo a persone, nella speranza, ahimè spesso infondata, che nessuno si faccia male? Davvero vogliamo difendere le tradizioni fregandocene di ogni legge di questo Paese? Io, in accordo con alcuni cittadini, ho permesso di far andare avanti una festa che con le norme attuali non può più essere quello che era. Questa mattina, credo sia sotto gli di tutti che non è l’amministrazione a voler cancellare le tradizioni, ma chi in questi anni ha esagerato, spesso impunemente, con il tacito consenso di molti".