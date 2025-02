Nuovo centro ricreativo sociale a Ventimiglia, Scullino: "Pensato per favorire aggregazione e benessere nella comunità" (Foto)

"Passando in via Vittorio Veneto, accanto alla palestra Gil, il mio cuore si è riempito di orgoglio nel vedere completato il nuovo centro ricreativo sociale , un progetto fortemente voluto dalla mia amministrazione . Nonostante manchi ancora qualche dettaglio da ultimare, la struttura è già una meravigliosa realtà tangibile" - commenta l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

" Con una superficie di 325 mq, il centro si distingue per la sua moderna struttura in acciaio e cristalli, offrendo un ambiente luminoso e accogliente per tutti i cittadini. Questo spazio è stato pensato per favorire l’aggregazione e il benessere della nostra comunità" - sottolinea Scullino - " Ricordo che, dopo lo scioglimento del consiglio comunale nel 2022, ho personalmente sollecitato il commissario prefettizio affinché questo progetto non venisse abbandonato . Oggi, vedere il risultato del nostro impegno mi riempie di soddisfazione. Il mio motto è sempre stato 'attento ai particolari' e credo che questa opera ne sia la testimonianza concreta".

"Il commissario, su mio invito, ha fatto due bandi di gara su tre già pronti: la ciclopedonale a sbalzo e il centro sociale. Purtroppo, però, non ha potuto o voluto concretizzare il prestito flessibile di 10.5 milioni, necessario per la realizzazione della passerella ciclopedonale con gli argini, il belvedere in sponda sinistra, i due argini, le nuove condotte per le acque nere, gli impianti idrici ed elettrici, il progetto e la direzione dei lavori, che oggi sarebbe ampiamente finita e realizzata con soddisfazione di tutti" - afferma Scullino - "Ringrazio il dottor De Lucia per avermi, in parte, accontentato".