Sanremo: Pasqua tra spiagge e cantieri, vertice a Palazzo Bellevue su Pud, viabilità e riqualificazione urbana

Il tema-spiagge “scalda” l'atmosfera pasquale a Palazzo Bellevue. Tanto da rendere necessario un approfondimento nella maggioranza a trazione civica con sostegno progressista che governa la città dall'estate 2024. Il sindaco Alessandro Mager ha infatti convocato i suoi prima d'immergersi nella tradizionale pausa per le celebrazioni religiose del periodo, ponendo sul tavolo anche altre questioni stringenti.

Il rendez-vous è fissato nel primo pomeriggio di oggi, partendo proprio dalla definizione del Pud, il piano per l'utilizzo del demanio marittimo, che prevede un diverso assetto del litorale in vista delle nuove gare per la concessione degli arenili. E in questa visione s'inquadrano accorpamenti che hanno suscitato polemiche (emblematico il “caso-Tahiti”), tra prese di posizione di categoria e interpellanze urgenti (in prima fila FdI), alle quali hanno risposto il Pd e il proprio assessore competente Lucia Artusi, puntando sull'ampliamento delle spiagge libere e libere attrezzate.

Tra i capisaldi del Pud c'è anche l'accessibilità al mare, tutto l'anno: corridoi ogni 200 metri, anche per abbattere barriere a favore di chi è affetto da disabilità e aprire varchi ai mezzi di soccorso in caso di urgenti necessità. Si discuterà, poi, dei lavori di rifacimento del marciapiede nord di piazza Colombo, tra l'incrocio con via Marsaglia e quello con via San Francesco, il cui inizio è previsto all'indomani di Pasquetta. L'orientamento è quello di chiudere al traffico l'area per garantire maggiore sicurezza durante l'intervento, affidato alla stessa impresa che ha già operato sul lato opposto e sotto i portici.

Infine, la questione-Sud Est: le modifiche imposte al progetto per la riqualificazione della passeggiata Salvo d'Acquisto con aiuole, giochi per bambini e nuovi alberi. Sotto strada si trovano, infatti, le condutture del collettore fognario e dell'acquedotto Roja 1, lungo un ampio tratto (circa metà del percorso), sul quale non possono essere messe a dimora delle piante. Si tratta di trovare una soluzione di compromesso, senza stravolgere l'idea di base.