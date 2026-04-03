Sanremo, Rifondazione contro Fratelli d’Italia sui lotti demaniali: “Più spiagge libere e tutela del lavoro”

A Sanremo si accende il confronto politico sui lotti demaniali e sulla gestione delle spiagge. Il segretario del PRC cittadino, Paolo Germano, interviene criticando le recenti posizioni di Fratelli d’Italia, accusate di privilegiare interessi privati rispetto a quelli pubblici. Secondo Rifondazione, espressioni come “posizionare la città come meta internazionale di fascia alta” e “declassamento dell’offerta turistica” evidenziano una visione che rischia di penalizzare l’accesso collettivo al litorale. Le spiagge, sottolinea il PRC, devono restare un bene di tutti e non di pochi.

Il tema si inserisce nel contesto della scadenza delle concessioni demaniali e della direttiva Bolkestein, rispetto alla quale il partito esprime preoccupazione. Rifondazione Comunista ribadisce la propria proposta: aumentare la percentuale di spiagge libere e attrezzate rispetto a quelle private, con l’obiettivo di tutelare il litorale e garantire maggiori entrate per le casse comunali. Nel comunicato si affronta anche il nodo occupazionale, in riferimento al possibile accorpamento di alcuni lotti demaniali, tra cui quello legato ai bagni Tahiti. A tal proposito Germano evidenzia che il partito è “molto sensibile” al tema e si dice convinto che non solo i posti di lavoro verranno mantenuti, ma potranno anche aumentare.

Infine, l’appello all’amministrazione comunale: una presa di posizione netta a tutela dell’interesse collettivo e dei livelli occupazionali, contro quelli che vengono definiti interessi di pochi privilegiati.