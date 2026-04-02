Sanremo, AVS chiede più spiagge libere: accesso al mare e riequilibrio con i privati nel mirino

Nel pieno del dibattito sulla gestione del litorale, Alleanza Verdi Sinistra Sanremo interviene con una presa di posizione netta sul futuro delle spiagge cittadine. In un comunicato, il gruppo evidenzia la necessità di preservare e incrementare l’interesse pubblico rispetto a quello privato, sottolineando come altri comuni della riviera di ponente si stiano già muovendo in questa direzione. “Altri comuni della riviera di ponente, vedi nel savonese, stanno riequilibrando i rapporti spiagge libere attrezzate o meno e spiagge private per adempiere alla Bolkestein”, si legge nella nota.

Al centro della richiesta vi è un riequilibrio tra concessioni private e spiagge libere, anche alla luce delle normative nazionali ed europee. Secondo AVS, infatti, l’accesso al mare in diversi tratti della costa sanremese risulta oggi limitato, una situazione ritenuta non conforme alle disposizioni vigenti. Particolare attenzione viene rivolta alle spiagge libere attrezzate, considerate una risorsa fondamentale non solo per il turismo, ma anche per i residenti. “Danno risposte non solo al turista, ma anche e soprattutto a pensionati e giovani concittadini”, evidenzia il comunicato, mettendo in luce il tema della sostenibilità economica dell’accesso al mare.

Da qui l’appello diretto all’amministrazione comunale: intervenire per garantire maggiore accessibilità e un equilibrio più equo nella gestione del litorale. “Si auspica che il Comune di Sanremo intervenga in questa direzione”, conclude AVS, ringraziando per l’attenzione su un tema ritenuto centrale per il territorio.