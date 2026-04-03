L'imperiese Milena Speranza eletta segretaria generale Uil Fp Liguria: nasce la nuova categoria del pubblico impiego

Il congresso regionale Uil Fp Liguria, riunito il 2 aprile a Genova, ha eletto all’unanimità Milena Speranza come segretaria generale della nuova categoria sindacale. L’elezione sancisce ufficialmente la nascita della nuova Uil Fp, frutto dell’unificazione tra Uil Fpl e Uil Pa, con l’obiettivo di rappresentare in modo unitario i lavoratori dei settori pubblici, tra cui sanità, enti locali, funzioni centrali, previdenza, sistema penitenziario, vigili del fuoco, sanità privata e appalti.

“Viene sancita oggi la nascita della nuova Uil Fp dall'unificazione di Uil Fpl e Uil Pa come casa comune per sanità, enti locali, funzioni centrali, previdenza, penitenziaria, vigili del fuoco, sanità privata e appalti”, ha dichiarato la neo segretaria generale Milena Speranza. Nel suo intervento, Speranza ha sottolineato come guerre, tensioni internazionali e l’indebolimento dello Stato sociale rendano necessario rilanciare il ruolo dei servizi pubblici, evidenziando le priorità del sindacato: “Stop ai contratti pirata e al massimo ribasso negli appalti, piani assunzionali straordinari per sanità ed enti locali, sicurezza sul lavoro e regole sull’IA per rafforzare i servizi, non ridurli”.

Tra i temi centrali anche l’urgenza di rafforzare gli organici nella sanità territoriale e il valore dei nidi pubblici come strumento di uguaglianza di genere. “Finché ci sarà un noi nessuno sarà mai solo”, ha aggiunto Speranza, delineando il proprio mandato: “Il mio impegno sarà volto alla difesa del lavoro, dei diritti e dello Stato sociale”. La nuova segreteria regionale è composta da Paola Profumo e Paolo Badalini, mentre il ruolo di tesoriere è affidato a Gabriella Trotta.