“Per Bordighera”, Veronica Albanese si candida nella lista a sostegno di Iacobucci

Veronica Albanese è mamma di Federico, impiegata presso i servizi medici Hesperia a Bordighera e collaboratrice per l'azienda Yves Rocher Italia. "La mia candidatura nasce da un profondo amore per la città " - fa sapere Veronica Albanese - " Bordighera rappresenta le mie radici e il mio futuro, e soprattutto il futuro nei nostri figli, ed è proprio questo legame che mi spinge a mettere a disposizione tempo, energie e idee per contribuire concretamente al suo miglioramento".

La candidatura di Veronica Albanese si inserisce in un progetto civico e politico che mira a valorizzare Bordighera attraverso competenza, ascolto e spirito di servizio. "Grazie all’impegno di Chicco e alla nostra collaborazione stiamo ridando una casa a tutti gli elettori di centrodestra di Bordighera che vedono in noi l’unica lista coerente e trasparente che rappresenterà senza 'se' e senza 'ma' il centrodestra vero, quello che va dai cattolici a Fratelli d’Italia passando per la Lega e tanti altri partiti non di sinistra" - mette in risalto Veronica Albanese - "Tra le priorità che intendo portare avanti, una particolare attenzione sarà dedicata al sociale. Credo sia fondamentale rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità, sostenendo le fasce più fragili e promuovendo iniziative che favoriscano inclusione e partecipazione".