Sanremo: nuovi incarichi ai Consiglieri, Damiano e Rodà "Una semplice ‘delega’ a due Consiglieri non può risolvere annose questioni"

“Abbiamo preso atto con interesse della recente notizia riguardante il conferimento di incarichi ai consiglieri comunali Marenco e Marvaldi da parte del Sindaco. Riteniamo che la loro esperienza ed il loro impegno possano rappresentare un valore aggiunto per il Comune di Sanremo, contribuendo a un rinnovato slancio per la nostra comunità”.

Sono le parole di Marco Damiano e Monica Rodà, Consiglieri comunali di opposizione a Sanremo che, però, si dichiarano preoccupati sul piano politico e amministrativo: “Tuttavia non possiamo fare a meno di evidenziare un aspetto che suscita, appunto, preoccupazione. L'assessorato di riferimento, infatti, sembra rappresentare una continuità con il passato, piuttosto che un cambiamento necessario. Questo è particolarmente rilevante considerando che le questioni legate all’arredo urbano e ai lavori pubblici sono rimaste irrisolte nell'ultimo decennio, lasciando a tutt'oggi, ad ormai un anno di distanza dalla nuova nomina di questa amministrazione, il nostro Comune in uno stato di abbandono e di incertezze”.

“È fondamentale – terminano Damiano e Rodà - che i nuovi incarichi siano accompagnati da una visione chiara e da azioni, concrete, per affrontare i problemi che affliggono la nostra città. Non appare infatti immaginabile che una semplice ‘delega’ a due Consiglieri, seppur volenterosi, possa rappresentare e risolvere le annose questioni. Solo così potremo garantire a Sanremo un futuro migliore e più prospero. Confidiamo che il Sindaco possa considerare queste osservazioni e lavorare per un reale rinnovamento”.