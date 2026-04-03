Ventimiglia, via al progetto per il nuovo marciapiede di Via Gramsci: approvato lo studio di fattibilità

La Giunta comunale di Ventimiglia ha approvato nella giornata di ieri lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo al rifacimento della pavimentazione del marciapiede di Via Gramsci, dando avvio a un intervento atteso da tempo dai residenti e dagli operatori della zona. Il tratto interessato, pur insistendo in parte su proprietà private, è da anni assoggettato a uso pubblico consolidato, risultando liberamente accessibile e fruibile dalla collettività. L’Amministrazione, preso atto del significativo stato di degrado su cui non si è mai intervenuti in maniera organica, ha pertanto dato mandato agli uffici di predisporre un progetto dedicato, con un investimento complessivo pari a 100.000 euro.

Lo stato attuale evidenzia diffuse criticità, tra cui fenomeni di dissesto della pavimentazione causati principalmente dall’azione invasiva degli apparati radicali dei pini marittimi di proprietà comunale ubicati lungo la sede stradale adiacente. A tali problematiche si aggiungono deformazioni e disconnessioni del piano di calpestio, infiltrazioni nei solai sottostanti dei condomini e fessurazioni diffuse. Il progetto prevede pertanto la realizzazione di una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso colorato e il ripristino del sedime nelle porzioni interessate. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla riqualificazione complessiva dell’area, attraverso l’installazione di nuove fioriere, la fornitura e posa di quattro nuovi pali di pubblica illuminazione e la sistemazione delle aree verdi.

«A seguito di sopralluoghi e di un attento confronto con i condomini e le proprietà interessate – dichiarano il Sindaco Di Muro e il Vicesindaco Agosta – abbiamo ritenuto prioritario intervenire per restituire decoro e funzionalità a una zona abbandonata da anni e sulla quale insisteva da tempo anche un contenzioso. Questo intervento rappresenta non solo una risposta concreta alle esigenze dei residenti, ma anche il primo passo verso un modello di riqualificazione complessiva delle aree degradate della città. Nuove pavimentazioni, arredi urbani rinnovati, maggiore illuminazione e cura del verde, costituiscono la base progettuale che intendiamo replicare progressivamente su altri marciapiedi del territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità dello spazio pubblico e la sicurezza per i cittadini».