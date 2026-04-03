Liguria, nuove misure a sostegno degli allevatori: via libera alle domande per la convivenza con i grandi carnivori

La Regione Liguria conferma il proprio impegno a sostegno delle aziende zootecniche del territorio approvando le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di conferma relative all’intervento “Impegni specifici di convivenza con i grandi carnivori”, nell’ambito del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune) 2023-2027.



“Si tratta di una misura molto richiesta per sostenere gli allevatori liguri che operano in contesti complessi, dove la presenza dei grandi predatori è ormai una realtà strutturale – dice l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – Con questo intervento vogliamo garantire equilibrio tra tutela della biodiversità e salvaguardia delle attività agricole, contrastando al contempo l’abbandono dei pascoli e delle aree interne”.



L’intervento quinquennale prevede un sostegno economico annuale per ettaro di superficie pascolata, a fronte dell’adozione di misure di prevenzione degli attacchi da fauna selvatica, come recinzioni anti-predazione, custodia continua del bestiame e, su base volontaria, l’impiego di cani da guardiania. “Difendere il lavoro degli allevatori – sottolinea Piana – significa anche preservare il presidio del territorio, la sicurezza ambientale e la qualità delle nostre produzioni. Con questo bando rafforziamo strumenti già attivi, migliorando l’efficacia delle misure di prevenzione e incentivando una gestione sostenibile delle attività zootecniche”.



Il bando si applica su tutto il territorio regionale e consente, inoltre, la cumulabilità con altri interventi agro-climatico-ambientali, favorendo un approccio integrato e innovativo alla gestione delle aziende agricole. Tutta la documentazione e i dettagli operativi sono disponibili sul portale Agriligurianet.

