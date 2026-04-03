“Rivolgo i miei sinceri auguri di buon lavoro al neo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, che stimo fin dai tempi della sua esperienza alla direzione artistica del Festival di Sanremo”. Così l'assessore al Turismo di Regione Liguria Luca Lombardi. “Sono certo che con il ministro Mazzi proseguiremo a lavorare insieme nel segno del dialogo e della collaborazione per sviluppare progetti comuni volti a promuovere la Liguria e l'Italia in Europa e nel mondo”, conclude Lombardi.
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Politica | 03 aprile 2026, 12:51
Liguria, l’assessore Lombardi saluta il nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi
L’assessore regionale esprime apprezzamento e auspica una collaborazione proficua per la promozione della Liguria in Italia e all’estero
“Rivolgo i miei sinceri auguri di buon lavoro al neo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, che stimo fin dai tempi della sua esperienza alla direzione artistica del Festival di Sanremo”. Così l'assessore al Turismo di Regione Liguria Luca Lombardi. “Sono certo che con il ministro Mazzi proseguiremo a lavorare insieme nel segno del dialogo e della collaborazione per sviluppare progetti comuni volti a promuovere la Liguria e l'Italia in Europa e nel mondo”, conclude Lombardi.
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