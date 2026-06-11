Sanremo protagonista della Costituente di Futuro Nazionale: Lupi e Ventimiglia tra i volti chiave del movimento

Sanremo avrà un ruolo di primo piano nell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci, che si riunirà a Roma il prossimo fine settimana con la partecipazione di delegati e rappresentanti provenienti da tutta Italia.

Tra i componenti dell'Assemblea Nazionale, in rappresentanza della Liguria, figurano soltanto due nomi: Marco Lupi, già presidente del Consiglio comunale di Sanremo, e l'avvocato Barbara Lagomarsino, di Genova. Entrambi saranno chiamati a contribuire alla costruzione e allo sviluppo del nuovo soggetto politico a livello nazionale. Un ulteriore e significativo incarico è stato affidato all'avvocato Daniele Ventimiglia, anch'egli sanremese e attuale consigliere comunale matuziano, nominato Referente ligure per la fase costituente. A lui spetterà il compito di seguire e coordinare il percorso organizzativo del movimento sull'intero territorio regionale.

La presenza di due esponenti sanremesi in ruoli così rilevanti non sarebbe casuale. Il rapporto tra il Generale Vannacci e gli esponenti della città dei fiori nasce infatti da un'amicizia personale consolidata nel tempo, trasformata successivamente in una collaborazione politica che ha accompagnato le prime fasi del progetto oggi diventato Futuro Nazionale. «Per questo motivo si può affermare che una parte del percorso che ha portato alla nascita del movimento abbia avuto proprio a Sanremo uno dei suoi punti di riferimento più significativi». Un legame che trova oggi una concreta conferma nella partecipazione attiva di Daniele Ventimiglia e Marco Lupi all'appuntamento costituente di Roma.

L'Assemblea Costituente rappresenterà un passaggio fondamentale per definire la struttura organizzativa, gli obiettivi e le linee programmatiche di Futuro Nazionale, segnando ufficialmente l'avvio del nuovo movimento politico su scala nazionale.