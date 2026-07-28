Il consiglio comunale accoglie la pregiudiziale di 'SìAmo Camporosso': ritirata la pratica Tari

"Prima dell’avvio della discussione sulla proposta di deliberazione relativa alla TARI, il nostro gruppo ha presentato una questione pregiudiziale , chiedendo una verifica sulla regolarità dell’iter procedurale seguito dall’Amministrazione . La proposta, infatti, non riguardava soltanto l’approvazione delle tariffe TARI e del Piano Economico Finanziario ma prevedeva anche la modifica dell’articolo 28 del vigente Regolamento comunale TARI, con il cambiamento delle scadenze di pagamento " - dice il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso” , composto da Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina , esprimendo soddisfazione per quanto avvenuto durante l’ultima seduta del Consiglio comunale.

"Nel nostro intervento abbiamo richiamato l’articolo 15 dello Statuto comunale, che attribuisce alla Commissione Statuto e Regolamenti l’esame preventivo delle proposte di modifica ai regolamenti comunali. Per questo motivo abbiamo chiesto che venisse chiarito se l’iter seguito fosse conforme alle disposizioni statutarie prima che il Consiglio affrontasse il merito della deliberazione" - fa sapere la minoranza - "Abbiamo, inoltre, precisato che la nostra iniziativa non aveva alcun carattere ostruzionistico e non riguardava il contenuto delle tariffe Tari ma esclusivament e il rispetto delle procedure previste dallo Statuto comunale, a tutela della legittimità degli atti e delle prerogative del consiglio".

"Al termine del confronto, la pregiudiziale è stata accolta e la pratica è stata ritirata. L’Amministrazione ha, quindi, disposto il rinvio dell’argomento alla Commissione Statuto e Regolamenti, convocata per venerdì alle 18, mentre il consiglio comunale tornerà a riunirsi alle 19 per esaminare la proposta dopo il completamento dell’iter previsto" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza - "Si tratta di un passaggio importante, perché conferma il valore delle commissioni consiliari e il ruolo dello Statuto comunale, che rappresenta la principale garanzia del corretto funzionamento delle istituzioni locali".

La Commissione Statuto e Regolamenti sarà presieduta dal consigliere comunale Marco Bertaina, esponente del gruppo SìAmo Camporosso, che guiderà i lavori nel pieno rispetto del proprio ruolo istituzionale. "Per noi questo risultato non rappresenta una vittoria politica della minoranza sulla maggioranza. Rappresenta, piuttosto, la conferma che il rispetto delle regole viene prima di ogni scelta amministrativa. Quando lo Statuto comunale viene applicato correttamente, si rafforzano la trasparenza, la legalità e il buon funzionamento delle istituzioni" - mettono in evidenza Morabito, Arsì e Bertaina - "Venerdì parteciperemo ai lavori della commissione con spirito costruttivo e senso di responsabilità, contribuendo all’esame della pratica affinché il successivo passaggio in consiglio comunale avvenga nel pieno rispetto delle procedure e nell’interesse esclusivo della comunità di Camporosso. Continueremo a svolgere il nostro mandato con serietà, equilibrio e attenzione, esercitando quel ruolo di controllo che la legge affida ai consiglieri comunali, sempre con l’obiettivo di garantire atti corretti, trasparenti e rispettosi delle norme".